Le gros défi de Costa le panda

Par Johannie Dufour et Sarah Beauregard

Les Fêtes approchent à grands pas et Costa le panda est très content. Il a enfin un premier emploi! En effet, sa mère l’a engagé pour qu’il travaille dans sa boutique de décoration au Pays magique des animaux. Tôt le matin, il défait des boîtes et place des guirlandes, des boules de Noël et des figurines de bonshommes de neige sur les tablettes.

Alors qu’il finit de remplir les rayons de couronnes, il ouvre une nouvelle boîte :

— Encore des couronnes de Noël? s’étonne-t-il.

Costa ouvre plusieurs autres boîtes et découvre chaque fois des couronnes.

— Maman, crie-t-il à travers le magasin. Je crois qu’on a un problème!

Elle le rejoint quelques secondes plus tard et voit toutes les boîtes de couronnes.

— Oh, il doit y avoir une erreur, dit-elle, on a trois fois plus de couronnes que ce j’ai commandé. On ne vendra jamais tout ça!

— Et pourquoi pas? Elles sont très belles, je trouve, dit Costa.

— Mon grand, si tu réussis à vendre toutes ces couronnes, je te nomme « employé du mois »!

— Pour vrai? réplique Costa. Je relève le défi!

Pour attirer l’attention des clients sur les couronnes, Costa en ajoute un peu partout dans le magasin. Il décore ainsi le bout de chaque allée, la porte d’entrée et le présentoir des soldes. Il assemble aussi des couronnes pour former un sapin près des caisses.

Dès l’ouverture de la boutique, les clients admirent ces nouvelles décorations. Chaque fois que Costa entend un commentaire positif, il lance des phrases telles que :

— Vous aimez nos décorations? Procurez-vous les mêmes dans l’allée 6 et impressionnez vos invités!

Ou encore :

— Ces splendides couronnes vous en mettent plein la vue? Vous les trouverez dans l’allée 6!

Bientôt, les couronnes deviennent si populaires que Costa a de la difficulté à remplir les tablettes au fur et à mesure. À la fin de la journée, il n’en reste plus une seule!

— Ça alors, Costa, tu as tout vendu? s’exclame sa mère.

— Eh oui! répond-il fièrement.

— Incroyable… Tu sais quoi? Je vais te nommer « employé de l’année »!

Costa sourit jusqu’aux oreilles. Il a déjà hâte à demain!

FIN