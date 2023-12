Un foulard pour Raph et Olaf les girafes

Par Johannie Dufour et Sarah Beauregard Au Pays magique des animaux, Noël est la fête préférée de tous. Les ours polaires organisent un grand marché de Noël chaque année. On peut y acheter de beaux objets, des jouets et des sucreries. Il y a des décorations partout et de la musique joyeuse joue. L’ambiance est fantastique! Esther et sa fille ...