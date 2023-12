Magasinage : comment réduire votre empreinte écologique?

Vous aimeriez diminuer l’impact environnemental de vos achats en ligne ou en boutique? Adoptez sans hésiter ces bonnes pratiques!

EN LIGNE

Pour un magasinage plus vert, choisissez toujours la livraison standard. En effet, même si la livraison rapide est bien utile, elle pollue beaucoup plus. Pourquoi? Parce que lorsque c’est la vitesse qui prime, les circuits de transport ne sont pas optimisés. Il y a donc plus de camions sur les routes, et ceux-ci sont moins remplis.

De plus, évitez d’acheter des produits que vous devrez peut-être retourner. Si vous n’êtes pas certain malgré le guide des tailles, par exemple, rendez-vous plutôt en magasin. De même, ne commandez pas plus d’articles que nécessaire simplement pour avoir du choix si vous savez que vous ne garderez pas tout. Par contre, attendre d’avoir plusieurs articles à mettre dans votre panier avant de passer une commande est une bonne façon de réduire le nombre de livraisons.

EN MAGASIN

Vous rendre sur place est préférable si vous aimez manipuler les produits ou essayer diverses tailles et couleurs avant d’acheter, puisque cela évitera les nombreux retours par camion. Cependant, il convient alors de limiter autant que possible vos émissions de gaz à effet de serre.

Pour ce faire, privilégiez évidemment les commerces de proximité. Misez aussi sur le transport en commun — ou actif si vos articles sont faciles à porter! C’est impossible? Assurez-vous d’optimiser vos déplacements. Par exemple, allez à l’épicerie alors que vous passez devant en revenant du travail ou combinez vos courses avec les activités sportives des enfants au lieu de prendre votre voiture uniquement pour aller faire un achat.

Sur ce, bon magasinage!