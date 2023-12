L’expérience inoubliable de Claire et Esther les ourses polaires

Déposé au centre d’une tablée des Fêtes, ce rôti juteux et parfumé en fera saliver plus d’un. Bon appétit! INGRÉDIENTS (POUR 6 PORTIONS) 3 c. à soupe de moutarde de Dijon Zeste d’un citron 2 gousses d’ail, hachées finement 1 c. à soupe de romarin, haché finement Sel et poivre 2 c. à soupe d’huile d’olive 1 rôti de longe de porc ...