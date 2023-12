Verrines au mascarpone et à la grenade

Avec son savant mélange de saveurs, de couleurs et de textures, ce dessert est le complément parfait d’un festin en bonne compagnie!

INGRÉDIENTS (POUR 2 PORTIONS)

• 3/4 tasse de mascarpone

• 3/4 tasse de crème 35 %

• 1 gousse de vanille fraîche

• 2 c. à soupe de miel

• 1 tasse de biscuits spéculoos réduits en chapelure

• Les grains d’une demi-grenade

• Quelques feuilles de menthe fraîche

PRÉPARATION

1. Dans un batteur sur socle ou à l’aide d’un batteur électrique, fouetter le mascarpone et la crème jusqu’à l’obtention d’un mélange lisse et aéré. Ajouter les grains de la gousse de vanille ainsi que le miel, puis fouetter encore une minute.

2. Dans une jolie verrine, verser le quart de la chapelure de biscuit, puis le quart du mélange de fromage, en prenant soin de faire de beaux étages distincts. Répéter une 2e fois dans la même verrine, pour faire 4 étages. Garnir de la moitié des grains de grenade et des feuilles de menthe. Répéter la procédure pour la 2e verrine.