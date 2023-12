Marché de Noël du Cercle de Fermières Saint-Épiphane

Les membres du Cercle de Fermières Saint-Épiphane invitent toute la population à visiter leur Marché de Noël, le samedi 2 décembre, de 10 h à 16 h, au Centre communautaire Innergex Viger Denonville, situé au 220 rue du Couvent à Saint-Épiphane.

Pour l’occasion, le Service des sports, de la culture et de la vie communautaire organisera des activités pour les enfants et les familles dans la salle Desjardins. Ainsi, les parents pourront y laisser leurs enfants pendant leur magasinage au Marché de Noël, et ceux-ci auront la chance de participer à différentes activités : décoration de biscuits, écriture d’une lettre au père Noël. Un coin «photos de Noël» sera également aménagé à l’entrée du centre communautaire, afin que vous puissiez prendre des photos en famille.

Plus de 25 exposants seront sur place pour vous offrir une panoplie de pièces d’artisanat, bijoux, sacs à mains, décorations de Noël et autres, sans oublier les fameuses tartes au sucre et pâtés à la viande cuisinés par les membres Fermières.

Une journée idéale pour faire vos achats de Noël. Bienvenue à tous!