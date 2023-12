«Allumez une lumière pour votre santé!»

La Fondation de la santé de Rivière-du-Loup annonce la tenue de sa 4e édition de la Grande illumination Medway le mercredi 6 décembre.

À l'approche des festivités de Noël, la Fondation désire allumer des lumières de Noël, afin de semer l'espoir et offrir de meilleures chances de guérison à tous. Toute la population est invitée à donner 5 $ par lumière pour sa santé ou pour chaque être cher dont la santé lui tient à cœur. Il est également possible de contribuer pour remercier le personnel en santé pour leur dévouement et leur bienveillance, en faisant un don au santerdl.ca ou au 418-868-1010 poste 2237.

«Pour une 2e année consécutive, Medway est très fier de s’associer à la Grande Illumination de la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup. Depuis le début, nous sommes témoins de la grande générosité de la population louperivoise qui permet de bonifier les soins de santé dans la région, en plus de souligner le dévouement du personnel. Tout comme la Fondation, nous souhaitons contribuer positivement au réseau de la santé, en améliorant les services offerts, et ce, grâce à des projets que nous concevons pour répondre aux besoins de santé des communautés», mentionne Yan Boudreau, président du Groupe Medway.