Les plus belles vitrines de Noël sur la rue Lafontaine

Délicieusement parfumé et juteux à souhait, ce poulet rôti est un mets exquis à ajouter sans hésiter à votre menu des Fêtes. Bon appétit! Ingrédients (4 portions) • 1/4 tasse de beurre pommade, à température ambiante • 2 c. à soupe de sauge fraîche, finement hachée • 2 c. à soupe de romarin frais, finement haché • 1 c. à soupe de ciboulette ...