Profitez des Fêtes pour faire une pause

La période des Fêtes signifie bien souvent que vous serez occupé à recevoir des proches et à être invité chez d’autres. Et pour bon nombre de travailleurs, elle constitue également l’un des moments de l’année où ils ont droit à plusieurs jours de congé. Si tel est votre cas, pourquoi ne pas en profiter pour vous accorder une pause bien méritée?

Gardez des journées pour vous

Bien que vous ayez plusieurs évènements disséminés tout au long de la période des Fêtes, pensez à conserver quel¬ques journées de calme. Au programme? Prendre soin de vous et décrocher du quotidien mouvementé. Ainsi, donnez-vous la permission de refuser des invitations parce que vous avez déjà rendez-vous avec vous-même et vos enfants, le cas échéant.

Prévoyez des activités

Faire une pause ne signifie pas de ne rien faire du tout, mais plutôt de vous concentrer sur les choses qui vous plaisent, vous amusent ou vous détendent. Listez quel¬ques options d’activités que vous aimeriez réaliser si vous en avez l’occasion en tenant compte de différents scénarios de la météo. Notez des idées pour l’extérieur (patin, ski, glissade, etc.) et pour l’intérieur (film, journée pyjama, lecture, etc.).

Les pauses sont essentielles pour prendre soin de votre santé physique et mentale. Bon temps des Fêtes!