Idées futées pour simuler le passage du père Noël

La période des Fêtes est remplie de magie pour les tout-petits, notamment en raison de la capacité du père Noël de déposer les cadeaux sous le sapin sans être vu! Voici quelques idées à exploiter pour simuler son passage :

• Des traces de pas : s’il a neigé récemment, enfilez de grosses bottes et faites quelques pas dans ce tapis blanc dans un parcours crédible. Pensez aux empreintes des rennes en utilisant un bâton ou un autre accessoire de votre choix.

• Une clé : si votre habitation ne possède pas de cheminée, une clé magique peut être mise à la disposition du père Noël pour qu’il puisse entrer dans vo¬tre domicile. Utilisez une clé personnalisée du commerce ou fabriquez la vôtre en bois ou même en carton, puis placez-la dans un bas de Noël sur le balcon.

• Une collation : invitez vos enfants à déposer un verre de lait et des biscuits près du sapin pour le père Noël ainsi qu’un bol d’eau et des carottes à l’extérieur pour ses rennes. La nuit venue, il vous suffira de faire « disparaître » ces éléments en laissant quelques preuves (ex. : des miettes) sur les lieux.

• Une lettre : le père Noël peut remercier les enfants pour la collation, notamment, en laissant une lettre à leur intention. Modifiez votre écriture pour qu’on ne la reconnaisse pas ou faites-vous aider d’un voisin ou d’un collègue de travail.

Chaque indice que vous laissez contribue à la magie de Noël. À vous de jouer.