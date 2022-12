Quatre conseils pour vous protéger du froid

Les aînés ressentent davantage les effets du froid en raison d’un ralentissement de leur métabolisme et de changements dans leur physiologie corporelle. Il devient ainsi plus difficile pour leur corps de produire de la chaleur naturellement. Vous avez tendance à frissonner? Suivez ces conseils éprouvés!

1. Ajustez le chauffage

Réglez le thermostat de façon à ce que vous puissiez vous sentir bien dans votre logement. Pour limiter la facture d’électricité, vous pouvez augmenter la tempéra¬ture dans les pièces où vous passez la plus grande partie de votre temps et la réduire dans les autres pièces.

2. Habillez-vous adéquatement

Privilégiez des vêtements en laine, qui conserve mieux la chaleur que d’autres matières, et ne négligez pas vos extrémités (mains, pieds, tête), où vous perdez le plus de chaleur. Chaussettes épaisses et pantoufles, par exemple, éviteront à vos pieds d’être en contact avec le plancher froid. Soyez également plus vigilant lors de vos sorties en enfilant plusieurs couches de vêtements en fonction de la météo.

3. Mangez bien

Votre corps brûle plus de calories pour se garder au chaud. Une alimentation équilibrée vous permet donc de lutter contre le froid. Pensez à des repas chauds et consistants, mais aussi à consommer suffisamment d’eau (les tisanes et les thés sont d’excellents alliés!).

4. Pensez aux accessoires

Au besoin, utilisez une couverture chauffante lorsque vous regardez la télévision ou placez une bouillotte dans votre lit quelques minutes avant le coucher, par exemple.

Vous avez anormalement froid en dépit de toutes ces solutions? Consultez votre médecin sans hésitation!