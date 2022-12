La Grande illumination Medway est annulée 

La Fondation de la santé de Rivière-du-Loup informe la population qu’elle se voit dans l’obligation d’annuler la Grande illumination Medway prévue le 7 décembre, en raison des conditions météorologiques annoncées.

L’événement, organisé initialement à 18 h 30, prévoyait des chants de Noël de l’École de musique Alain-Caron, une animation de percussions avec Joseph Wadjiri, puis l’illumination de l’arbre de Noël qui se trouve à l’avant du Centre du Centre hospitalier régional du Grand-Portage.

À l'approche des festivités de Noël, la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup désirait illuminer des arbres de Noël afin de semer l'espoir et offrir de meilleures chances de guérison à tous.

L’organisme rappelle que le but premier de la Grande illumination est d’amasser des sous pour la santé de la communauté. Il est toujours possible d’encourager la cause en faisant un don au santerdl.ca ou en appelant au 418-868-1010, poste 2237.