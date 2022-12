Biscuits festifs aux canneberges et au chocolat blanc

Ces biscuits moelleux sauront combler petits et grands à l’heure de la collation. D’ailleurs, pourquoi ne pas en réserver quelques-uns pour le père Noël?

Ingrédients

(Pour 18 biscuits)

• 1/2 tasse de beurre ramolli

• 1/2 tasse de cassonade

• 1/2 tasse de sucre blanc

• 1 1/2 c. à thé d’extrait de vanille

• 1 c. à thé d’extrait d’amande

• 1 œuf

• 1 1/2 tasse de farine

• 1 1/2 c. à thé de bicarbonate de soude

• 1/2 c. à thé de sel

• 1 tasse de pépites de chocolat blanc

• 3/4 tasse de canneberges séchées

Préparation

1. Préchauffer le four à 350 °F.

2. À l’aide d’un batteur à main ou d’un fouet, bien mélanger le beurre, la cassonade et le sucre blanc.

3. Ajouter les extraits de vanille et d’amande ainsi que l’œuf. Bien mélanger.

4. Incorporer graduellement la farine, le bicarbonate de soude et le sel jusqu’à l’obtention d’un mélange uniforme.

5. Ajouter les pépites de chocolat blanc et les canneberges. Bien mélanger.

6. Façonner des boules d’environ 2 c. à soupe et les déposer à

5 cm les unes des autres sur une plaque à biscuits tapissée de papier parchemin.

7. Cuire de 12 à 15 minutes, une plaque à la fois.

8. Laisser reposer les biscuits un minimum de 5 minutes avant de les servir.

——————————

Note : Ces biscuits se conservent jusqu’à 2 semaines dans un contenant hermétique.