Premier Radiothon de Noël pour la Fondation de la santé du Témiscouata

La Fondation de la santé du Témiscouata convie la population à son tout premier Radiothon. Cette première édition sera diffusée le 11 décembre, de 12 h à 17 h en direct sur les ondes de Plaisir FM 95,5.

Animé par François Joseph qui sera accompagné de Louyse Desrosiers, directrice générale de la Fondation, ils tenteront d’atteindre l’objectif de 15 000 $. Ce montant contribuera à la réalisation du projet milieu de vie des CHSLD de Squatec et Rivière-Bleue.

Dans le cadre de cette activité, 10 chansons de Noël seront mises en vente au coût de 100 $ chacune dont la liste sera disponible sur le page Facebook de la Fondation. De plus, il sera possible de faire un don en ligne ou en appelant au 418 899-0214 poste 10291. Un reçu fiscal sera remis pour chaque don de 10 $ et plus incluant les chansons mises en vente. Il sera aussi possible d’effectuer un don en personne au kiosque de la Fondation situé aux Galeries Témis de Témiscouata-sur-le-Lac ou par téléphone en appelant directement à la station de radio au 418 853- 2370. Les Caisses Desjardins doubleront les dons jusqu’à concurrence de 5 000 $.

C’est un rendez-vous le dimanche 11 décembre, sur les ondes de Plaisir FM 95,5 entre. L’émission peut aussi être écoutée en direct sur https://plaisir955.com.