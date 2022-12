« Cette année, je donne des cadeaux utiles! »

Vous ne savez pas quoi acheter à vos proches pour Noël? Et si vous les gâtiez en leur offrant des cadeaux pratiques? Si ceux-ci semblent parfois moins séduisants sur le coup, ils pourraient à long terme vous valoir bien des remerciements! Voici quelques idées en vrac pour vous inspirer :

• Une carte-cadeau d’essence;

• Un sac de transport pour des bûches;

• Des contenants ou emballages réutilisables (sacs à fruits et légumes en filet, pellicule alimentaire en cire d’abeille, bouteille d’eau isotherme, sac à sandwichs en silicone, etc.);

• Un ensemble de draps de qualité supérieure;

• Un plateau de baignoire;

• Un chargeur portatif pour téléphone cellulaire;

• Un sac fourre-tout de jardinage;

• Des gants chauffants;

• Une boîte à outils pour la réparation de vélos;

• Des accessoires de rangement pour l’auto (organisateur de coffre, range-tout de siège, etc.);

• De la vaisselle de camping compacte (poêle avec poignée pliante, ensemble dont les pièces s’emboîtent, etc.);

• Des chaussettes chaudes.

Visitez vos commerces locaux pour trouver une foule de cadeaux qui faciliteront la vie de vos proches ou leur rendront de fiers services!