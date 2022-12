Le père Noël d’un soir

Par Sarah Beauregard et Johannie Dufour

Savais-tu qu’en décembre, on m’invite régulièrement à des fêtes pour que je distribue des cadeaux? Sur la photo que voici, par contre, c’est mon ami Raton qui transporte un sac rempli de surprises. Pourquoi? Ah, c’est toute une histoire; je te la raconte!

Je dois d’abord t’informer que Pousse-Mine, mon lutin-secrétaire, est souvent dans la lune au travail. Je crois que c’est parce qu’il est déconcentré par la beauté de la fée des Étoiles, ho, ho, ho! Un soir, je lui ai demandé à quelle fête je devais me rendre, et il m’a rappelé que c’était chez la famille Côté-Lopez, à deux pas de ma maison.

J’avais commencé à enfiler mes bottes quand le téléphone a sonné. Pousse-Mine a décroché, et s’est mis à bégayer… Imagine-toi donc que la mairesse du village attendait impatiemment mon arrivée à l’Hôtel Glacé avec ses invités, et que j’étais en retard. J’ai aussitôt compris que mon cher lutin-secrétaire avait répondu « oui » à deux groupes pour le même soir!

J’ai rapidement pris le combiné et me suis excusé à la mairesse en lui disant que j’avais eu un imprévu et que j’étais sur mon départ. J’ai ensuite téléphoné chez les Côté-Lopez pour leur expliquer la situation. Je leur ai promis qu’ils recevraient leurs cadeaux ce soir-là et qu’un père Noël hors de l’ordinaire allait faire la distribution à ma place…

Après, j’ai appelé mon ami Raton pour lui demander s’il aimerait me rendre service. Non seulement il a accepté de me remplacer, mais il était enchanté! Et mon pauvre lutin-secrétaire, pour se faire pardonner sa gaffe, a insisté pour l’assister.

Le lendemain, j’ai reçu un coup de fil de la famille Côté-Lopez. Tous les invités avaient trouvé mon remplaçant formidable (ils adorent les animaux!) et voulaient le « réserver » pour l’année suivante, s’il était d’accord. Tu vois? Parfois, une erreur peut se transformer en succès, ho, ho, ho!