Un rallye déroutant

Par Sarah Beauregard et Johannie Dufour

As-tu déjà participé à un rallye? Cela ressemble à une chasse au trésor : des indices nous guident vers différents endroits où il faut répondre à des questions. Le classement dépend de la rapidité et du nombre de bonnes réponses. Cette photo de groupe, je l’ai prise juste avant celui que mon amie Miaou, qui raffole de ce genre de compétition, avait organisé à travers le village.

Raton, Plume, Rudolph, Mademoiselle Truffe et moi étions très excités d’y participer. Avec sa cloche, Miaou nous donnait le signal du départ, à 10 minutes d’intervalle, pour qu’on ne puisse pas copier les uns sur les autres.

Je partais le dernier, mais avant que je commence, Raton a réapparu. Je n’en croyais pas mes yeux… même s’il était le premier à s’élancer, impossible qu’il ait déjà fini! Au contraire : confondant la gauche et la droite, il avait tourné en rond, ho, ho, ho! Il agitait les pattes, mécontent, mais il a repris son chemin avec détermination.

Quelques secondes plus tard, Miaou m’a donné le signal et j’ai entamé le rallye. Je me suis bien amusé, même si certaines questions étaient assez difficiles.

À mon retour, tout le monde avait fini, sauf Raton, qui n’était toujours pas là. Inquiets, nous nous apprêtions à lancer des recherches quand il est finalement arrivé. Je pensais qu’il serait de mauvaise humeur, mais je me trompais : il était fier d’avoir réussi à terminer malgré son erreur.

Et crois-le ou non, c’est le seul qui a eu toutes les bonnes réponses! Résultat? Même si ça lui a pris un temps fou, il s’est classé deuxième, juste derrière la très rapide Mademoiselle Truffe, qui s’est sauvée avec la victoire. Impressionnée par la persévérance et l’esprit logique de Raton, celle-ci a insisté pour partager avec lui le panier gourmand préparé par Miaou pour le gagnant.

Comme quoi il ne faut jamais abandonner, ho, ho, ho!