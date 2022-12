Un cadeau inattendu pour moi

Par Sarah Beauregard et Johannie Dufour

Aimes-tu recevoir des cadeaux, toi? Mais voyons, quelle question! TOUT LE MONDE aime les cadeaux, moi le premier — ce n’est pas pour rien que j’en distribue chaque Noël à tous les enfants sages de la planète, ho, ho, ho! Sur cette photo, je m’apprêtais d’ailleurs à ouvrir un mystérieux paquet laissé à mon intention. Je te raconte!

Une année, lors de ma grande tournée, j’ai eu toute une surprise : en arrivant dans le salon d’une charmante petite famille, j’ai découvert sous le sapin cette boîte étiquetée à mon nom. D’habitude, on me prépare des biscuits et du lait (ce que j’adore, soit dit en passant), mais pas un cadeau joliment emballé comme celui-là…

J’aurais pu attendre d’être de retour au pôle Nord pour l’ouvrir afin de ne pas prendre de retard dans ma distribution, mais j’étais trop impatient de savoir ce qu’il contenait. Et Rudolph — c’est lui qui a immortalisé la scène — était tout aussi curieux que moi! De plus, si je voulais écrire un mot de remerciements, il fallait bien que je sache ce que ces gens au grand cœur m’offraient. Bref, après avoir déposé leurs cadeaux, je me suis assis un instant pour regarder ce qui se cachait à l’intérieur du mien.

As-tu une idée de ce que cela pouvait être? Qu’aurais-tu espéré, toi? Moi, en tout cas, j’ai été plus que ravi par ce que j’ai vu en déchirant le papier : c’était un casse-tête de 1000 pièces représentant la famille chez qui je me trouvais en train de décorer le sapin!

Le plus étonnant, c’est que faire des casse-tête est mon passe-temps préféré. Je me demande bien comment ils ont pu savoir ça. Peut-être que c’était juste une coïncidence?... Quoi qu’il en soit, ce cadeau m’a beaucoup touché, et c’est avec bonheur que je l’ai ajouté à ma collection!