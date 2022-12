Par Sarah Beauregard et Johannie Dufour

Est-ce que ta famille aime prendre des photos à Noël? Ici, au pôle Nord, nous avons une tradition : chaque année, j’envoie des cartes de souhaits aux lutins pour les remercier de leur bon travail. Laisse-moi te raconter l’histoire de cette photo où je porte une couronne d’une façon assez originale!

Comme tu le sais probablement déjà, les lutins sont de grands farceurs. Avec mes amis Plume et Mélodie, nous avions donc décidé de faire une séance de photos rigolotes. Parmi les poses que nous avons prises durant la journée devant la mère Noël, ma photographe préférée, il y avait :

• Moi, enterré sous une pile de cadeaux (on ne voyait dépasser que mes yeux et le bout de mon nez!);

• Mes deux amis qui me donnaient la bascule (j’avoue que j’ai eu un peu peur qu’ils m’échappent, ho, ho, ho!);

• Moi, déguisé en sapin de Noël (avec les guirlandes, les lumières et les boules);

• Mes deux copains et moi qui faisions de très grosses grimaces;

• Mélodie qui m’apportait des sous-vêtements à motifs de caniches en bikini (je te jure que ce n’étaient pas les miens!);

• Moi, en train de faire semblant de dévorer ma tuque.

Nous avons eu énormément de plaisir et beaucoup ri, jusqu’à en avoir les larmes aux yeux et des crampes au ventre! Avant de nous dire au revoir, Plume et Mélodie ont eu une idée. Ils ont décroché une des couronnes fabriquées par la mère Noël et l’ont mise autour de mon visage, comme s’il s’agissait d’un cadre.

Une photo a immédiatement été prise et, comme elle était très réussie, nous l’avons choisie pour illustrer les cartes de souhaits. Les lutins l’ont beaucoup aimée, et la mère Noël était ravie de cette publicité gratuite pour ses créations, ho, ho, ho!

Ce Noël, tu peux t’inspirer de mon histoire pour faire des photos amusantes avec ta famille ou tes amis!