Un projet de décoration ambitieux

Par Sarah Beauregard et Johannie Dufour

Est-ce qu’il y a parfois des évènements dans les parcs près de chez toi? Sur cette photo, tu me vois avec mes amis Raton, Bonhomme-Hiver et Plume en pleins préparatifs pour la fête de Noël en plein air du pôle Nord.

Pour l’occasion, nous avions décidé pour la toute première fois de décorer TOUS les sapins du parc. C’était un énorme travail, mais tout à fait réalisable à plusieurs. N’empêche que nous avons eu chaud, ho, ho, ho!

Au début, tout s’est passé comme sur des roulettes. Raton s’occupait des boules scintillantes, et les autres installaient des guirlandes ou des lumières colorées. Grâce à mon gros sac, nous pouvions facilement transporter tout le matériel. Or, une fois devant les derniers arbres, il ne restait plus un seul ornement! J’étais pourtant certain d’avoir bien calculé les quantités nécessaires pour l’ensemble du parc…

C’est alors que nous avons remarqué des objets brillants un peu plus loin dans la neige. En s’approchant, Plume a découvert qu’il s’agissait de quelques-unes de nos décorations. J’ai vite compris ce qui s’était passé quand j’ai voulu les remettre dans mon sac brun : il était troué! Nous avions donc semé des boules et des guirlandes partout en chemin, ho, ho, ho!

Comme tu t’en doutes, il a fallu refaire le trajet en sens inverse pour récupérer tous les ornements égarés. Heureusement que mes amis étaient là : en unissant nos forces, nous avons réussi à tout ramasser et à terminer les sapins au moment où le soleil se couchait, soit juste à temps pour le début de la fête.

À bien y penser, c’était risqué d’attendre la journée de l’évènement pour nous mettre au travail : si nous avions commencé plus tôt, nous n’aurions pas eu à finir notre tâche à la course. Crois-moi, j’ai bien retenu la leçon!