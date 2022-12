Patrimoine et Culture du Portage présente le spectacle « Noël au Portage». Dimanche le 11 décembre à 15 h, l’église de Notre-Dame-du-Portage retentira des plus beaux chants de Noël, ceux que l’on se rappelle avec un plaisir d’enfance.

Pour l’occasion, douze voix seront réunies dont Geneviève Roussel, Maryse Simard, Jean Beaulieu et Michel Roy qui seront accompagnées de huit choristes provenant de l’ensemble vocal A Tempo dirigé et fondé par Maryse Simard. Mme Simard sera également au piano avec Michel Roy à la guitare et à l’harmonica, Francis Leblond à la contrebasse et d’autres instruments viendront s’y ajouter. Les choristes sont les sopranos Florence Blanchet et Jacqueline Fillion, les altos Mireille Landry et Sylvie Pineault, les ténors Camille Côté et Richard Richardson sans oublier les basses Carol Ouellet et Marcel Vaillancourt. Toutes ces voix et cette musique feront choeur dans l’église pour interpréter les plus belles chansons de Noël.

Le programme est composé d'une grande variété de chants associés à Noël. Certains classiques (Gesù Bambino, Ave Maria, Minuit chrétiens), d'autres appartiennent au répertoire traditionnel québécois (23 décembre, Marie-Noëlle, Noël au camp), d'autres encore sont plus jazzés (Have yourself a merry little Christmas, Ma liste de cadeaux, Joyeux Noël). À cela s'ajoutent des classiques traditionnels (Noël à Jérusalem, Noël blanc, Sainte-Nuit, L'enfant au tambour) de même qu'une dizaine de pièces réparties en deux pots-pourris.

Les arrangements et la direction musicale ont été faits par Michel Roy, le chœur dirigé par Maryse Simard et la sonorisation sera assurée par Daniel Breton. Les gens peuvent se procurer des billets à la Librairie J. A. Boucher, à la municipalité de Notre-Dame-du-Portage ou via le numéro de téléphone suivant : 418-862-3995.