Sécuriser votre nouvel appareil intelligent

EN) Rien de plus excitant que d’explorer les nouvelles caractéristiques d’un cadeau des Fêtes, surtout s’il s’agit d’un téléphone, d’une tablette ou d’un ordinateur portable tout neuf. Vous avez la chance d’avoir reçu un nouveau jouet électronique pour les Fêtes? Voici comment le configurer de manière sécuritaire.

METTEZ À JOUR VOTRE SYSTÈME D’EXPLOITATION

Même un nouvel appareil peut avoir besoin de mises à jour de logiciels depuis sa sortie. Ces mises à jour sont importantes pour le fonctionnement optimal de votre appareil, mais elles peuvent également contenir des caractéristiques de sécurité qui vous protègent, vous et vos renseignements personnels.

Mettez toujours votre appareil à jour dès que des correctifs sont disponibles. L’activation des mises à jour automatiques vous permet de garder votre appareil à jour sans avoir à vous rappeler de le faire manuellement.

CRÉEZ UN MOT DE PASSE ROBUSTE

Un mot de passe robuste est la première défense contre les cybercriminels qui voudraient voler vos données personnelles. Si vous pouvez sécuriser votre appareil avec un mot de passe, faites-le immédiatement. Utilisez un mot de passe robuste de 12 caractères ou plus, avec des majuscules, des minuscules, des chiffres et des caractères spéciaux. Mieux encore, utilisez une phrase de passe de quatre mots aléatoires ou plus et de 15 caractères ou plus.

ACTIVER L’AUTHENTIFICATION MULTIFACTORIELLE

Vous voulez plus de sécurité? L’authentification multifactorielle offre à vos comptes et à vos appareils une couche de protection supplémentaire au-dessus de votre mot de passe. Il peut s’agir d’un élément biométrique (empreinte digitale ou reconnaissance faciale), d’un message texte ou même d’un courriel. Si cette option est disponible, assurez-vous d’activer l’authentification multifactorielle partout où vous le pouvez.

Posséder un nouvel appareil intelligent va certainement illuminer votre période des Fêtes, alors ne laissez pas les cybermenaces gâcher votre joie. Pour ce faire, mettez à jour votre système d’exploitation, créez un mot de passe à toute épreuve et activez, si cela est possible, l’authentification multifactorielle. Vous profiterez donc pleinement des Fêtes de façon sécuritaire.

Obtenez d’autres conseils sur la façon de sécuriser vos nouveaux appareils à pensezcybersecurite.gc.ca.

