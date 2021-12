L'Éco-site de la tête du lac Témiscouata ouvert pour la période des Fêtes

Un bon moyen d’oublier la pandémie et ses restrictions pendant la période des Fêtes sera de sortir jouer dehors. À Saint-Cyprien, l'Éco-site de la tête du lac Témiscouata sera notamment accessible à compter du 26 décembre prochain.

«Profitez du décor enchanteur de la tête du lac Témiscouata. Que ce soit pour pêcher sur la glace dans une de nos cabanes chauffées ou faire une randonnée de raquette, pensez à nous pour vos sorties familiales du temps des Fêtes», a-t-on lancé comme invitation.

Le parcours de raquette passe à travers une végétation très variée (frênes, cèdres, forêt mixte) pour finir directement sur l’immensité du lac Témiscouata, une promenade d’une heure et 30 minutes environ.

Les responsables ont également annoncé le retour du tournoi de pêche annuel le 5 février prochain, dès 7 h. Cet évènement a été annulé l’an dernier en raison de la COVID-19. Les pêcheurs intéressés pourront s’inscrire de 7 h à 12 h pour courir la chance de gagner dans les deux catégories ouvertes, soit truite ou perchaude. «Ouvert à tous et toutes, c'est un évènement pour toute la famille à ne pas manquer», a-t-on souligné. Sur le site, les visiteurs pourront se divertir et se réchauffer autour d’un feu de joie.

En tout temps lors de la période d'ouverture, les gens pourront également se réchauffer au chalet d'accueil où ils auront la possibilité d’acheter café, chocolat chaud, bouillon et autres réconforts hivernaux.

L'Éco-site de la tête du lac Témiscouata, c'est un bel endroit pour profiter de l’hiver. Pour la période des Fêtes, il sera ouvert tous les jours de 9 h 30 à 16 h. Et de janvier à avril, ce sera seulement les fins de semaine. L’admission est à 3.50 $ pour les 12 ans et plus, 2 $ pour les 6 à 11 ans et gratuit pour les moins de 6 ans. On peut aussi louer une cabane à pêche à partir de 50 $. Pour des informations supplémentaires, appelez au 418-551-0811, écrivez à l’adresse courriel [email protected] ou rendez vous sur le site web ecositelactemiscouata.com

L’Éco-site est un organisme à but non lucratif. Ses installations sont situées au 140 route 232 Est, Saint-Cyprien (route menant à Squatec).