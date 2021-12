Le concours de décorations de Noël

Par Johannie Dufour et Sarah Beauregard

Avec leurs parents, les jumeaux Orion et Capella mettent la touche finale aux décorations de Noël extérieures. Ils ont travaillé très fort, car ils espèrent remporter le premier prix du concours organisé par l’Île-des-Neiges dans le cadre de son 250e anniversaire. Guirlandes multicolores, ornements en forme d’animaux, sculptures de glace et compagnie enjolivent la cour et la maison. Mais l’élément le plus original de leur projet est la création d’un ciel nocturne rempli de constellations en lumières blanches sur le toit.

Dans une heure environ, Grégoire Ouellette, le journaliste vedette de l’Écho de l’Île-des-Neiges, fera la tournée des résidences participantes pour les filmer et publiera les vidéos sur le site Web du concours. Ce sont les votes du public qui détermineront les grands gagnants, lesquels remporteront un voyage au royaume du père Noël au pôle Nord!

— Est-ce qu’il fait maintenant assez noir pour qu’on allume les lumières? demande Orion à ses parents.

— Oh oui! J’ai hâte de voir briller la maison, et les arbres, et la clôture…! s’exclame Capella en sautillant.

Audrey et Patrick se sourient et, d’un air entendu, allument d’un seul coup les milliers de petites ampoules : c’est magnifique, magique, spectaculaire!

— Je regarde les décorations de nos voisins, et on a d’excellentes chances de gagner le concours, chuchote Capella.

— Peut-être, mais on ignore ce que les habitants des autres quartiers ont fait, réplique Orion.

— Tu as raison, reconnaît la fillette, mais j’ai bien le droit de rêver!

Tout à coup, un son puissant retentit : BOUM! Toutes les lumières s’éteignent, laissant la rue dans une obscurité quasi totale… En deux temps, trois mouvements, les adultes saisissent leurs téléphones intelligents et les utilisent pour s’éclairer.

— Qu’est-ce que c’était, ce gros bruit? interroge Capella, les yeux ronds.

— Je crois que c’est un transformateur d’énergie qui a explosé, parce que trop de gens ont allumé leurs décorations en même temps, dit Orion. C’est probablement celui au coin de la rue. Allons voir!

Sur place, la petite famille constate que le transformateur, ou plutôt ce qu’il en reste, est en mille morceaux sur le sol. Réfléchissant à toute vitesse, Orion s’écrie soudain :

— Maman, appelle chez Énergie-des-Neiges et demande-leur d’apporter un transformateur à puissance triple le plus rapidement possible!

Sans discuter, Audrey contacte le fournisseur d’énergie et explique la situation à Paulo, un téléphoniste compréhensif et d’une efficacité redoutable. Quinze minutes plus tard, une équipe de techniciennes expérimentées arrive sur les lieux avec l’équipement réclamé. Ainsi, c’est tout juste avant la venue du journaliste de l’Écho de l’Île-des-Neiges que le transformateur performant est installé, et que toutes les jolies lumières se rallument dans le secteur!

Ce soir, des centaines de citoyens de l’Île-des-Neiges admirent les propriétés décorées, en personne ou sur leur écran. Et c’est à l’unanimité qu’ils votent pour leur aménagement préféré : la maison couverte d’étoiles d’Orion et Capella!

FIN