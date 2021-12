Quatre conseils beauté qui feront de vous la vedette du party des Fêtes

(EN) La plus belle période de l’année est à nos portes. Explorer le merveilleux univers de la beauté est la meilleure façon de se mettre dans l’ambiance. Le maquillage est officiellement de retour, et il n’y a pas de meilleur moment pour en mettre plein la vue que lors de vos rassemblements des Fêtes.

1. BRILLEZ DE MILLE FEUX

Le temps des Fêtes ne serait pas le même sans éléments étincelants, métalliques et chatoyants. Quelle que soit l’occasion, l’application d’ombres à paupières pigmentées et d’illuminateurs pour accentuer les parties saillantes de votre visage est une superbe façon de faire tourner les têtes, tout en ayant un look tendance à souhait.

2. JUSQU’AU BOUT DES DOIGTS

Un look des Fêtes réussi sans faire vos ongles? Impensable! Bien qu’ils soient souvent négligés, les ongles sont un moyen idéal de vous exprimer. Pendant l’hiver, les vernis rouges, dorés, argentés et gris sont des valeurs sûres qui s’agenceront à merveille à votre maquillage.

3. LE ROUGE EST TOUJOURS TENDANCE

Il est impossible de se tromper avec des lèvres rouges classiques, selon Sabrina Madere, Pro de la beauté chez Pharmaprix.

« Pour parfaire ce look intemporel, il faut utiliser à la fois un rouge à lèvres et un traceur à lèvres afin de s’assurer que la couleur ne fuit pas, explique Sabrina. Le kit à lèvres mates Kylie Cosmetics est parfait pour compléter le bas de Noël, car il permet de dessiner la bouche parfaite. »

4. RESPIREZ LA BEAUTÉ

Le temps des Fêtes va de pair avec de nombreux parfums, comme celui du feu de bois, du sapin et des biscuits de grand-maman. Cette année, ajoutez-en un nouveau à la collection familiale. Pour les mois d’hiver, un parfum plus chaud sera le complément idéal aux merveilleux arômes qui émanent déjà de la cuisine.

