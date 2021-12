Des idées de décorations pour les fêtes à faire soi-même

(EN) Décorer sa maison pour la période des fêtes est l’occasion parfaite d’être créatif et de fabriquer des bricolages soi-même. Non seulement ce sera une activité agréable pour vous (et vos enfants), mais vous obtiendrez un décor original et unique.

Voici quelques idées :

DES CADRES DE PHOTOS DÉCORÉS AVEC DES CÔNES

Voilà une belle façon d’exposer des photos à l’aspect rustique. Sortez et prenez en photo des cônes ou des bonshommes de neige. Ensuite, imprimez ces images et collez-les sur du papier cartonné. Procurez-vous des cônes près d’une forêt ou à votre centre d’artisanat local puis, à l’aide d’un ciseau à fleurs, retirez-en les écailles et collez-les sur du papier cartonné pour créer un cadre. Fixez un ruban en forme de boucle à l’arrière du carton et suspendez votre décoration dans l’arbre.

DU PAPIER D’EMBALLAGE PERSONNALISÉ

Au lieu d’acheter du papier d’emballage au magasin, créez le vôtre avec ce que vous avez sous la main. Utilisez d’abord du papier brun ou du papier de boucherie. Créez des tampons en coupant une pomme de terre en en deux et en pressant un emporte-pièce en forme de sapin de Noël, par exemple, dans l’une des moitiés. Coupez ensuite autour de la forme pour la mettre en relief. Finalement, trempez la pomme de terre dans de la peinture et imprimez le motif partout sur le papier pour obtenir un papier d’emballage « fait main ».

DES VASES DÉCORATIFS POUR AGRÉMENTER LES COUVERTS

Donnez à votre table des fêtes un style artisanal en transformant des boules claires, rondes et incassables en petits vases. Il suffit de retirer la capsule métallique de chaque boule et d’utiliser un pistolet à colle chaude pour fixer une rondelle de bois sur la partie incurvée du bas et ainsi créer la base. Ajoutez un brin de houx ou une feuille de poinsettia à l’intérieur des vases et remplissez-les d’eau, puis disposez-les dans chacune des assiettes à la table.

DE MERVEILLEUSES PHOTOS DE FAMILLE

Les photos de famille sont un moyen facile et amusant de décorer la maison, et elles sont très abordables si vous les prenez vous-même ou sollicitez l’aide d’un ami. Prenez de belles photos naturelles en choisissant un endroit familier, qu’il s’agisse de votre maison ou d’un parc que vous aimez. Portez des tenues confortables et agencées mais pas tout à fait pareilles, et évitez, par exemple, les photos où tout le monde est en blanc ou vêtu d’un chandail à capuchon. Ensuite, amusez-vous et ne stressez pas, car les meilleures photos sont celles qui sont prises sur le vif et au naturel.

