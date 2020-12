Ajoutez du piquant à votre vie avec ce punch des Fêtes

Servez à vos invités ce punch de Noël sucré au miel et au gingembre dès qu’ils se joignent à la réception. C’est un nectar à siroter réconfortant et parfumé du temps des Fêtes, rafraîchissant avec de la limonade désaltérante, des tranches d’agrumes glacées et une touche effervescente de vin désalcoolisé, lequel peut être remplacé par du vin mousseux si vous préférez une version pour adultes seulement.

Martin Patenaude, Chef pour les Écoles culinaires PC, a l’astuce qu’il vous faut pour sucrer cette boisson : « Un truc de barman pour créer des boissons est de mélanger le miel avec de l’eau chaude, ce qui lui permet de se dissoudre plus facilement dans le punch. »

Punch pétillant aux agrumes et au gingembre

Temps de préparation : 5 min

Temps de refroidissement/réfrigération : 1 h 15 min

Portions : 10

Ingrédients

60 ml (¼ tasse) de miel

1 L (4 tasses) de bière au gingembre

875 ml (3 ½ tasses) de Limonade au gingembre et au miel PC

375 ml (1 ½ tasse) de vin blanc désalcoolisé, refroidi

750 ml (3 tasses) de glaçons

10 tranches de citron et lime, surgelées

60 ml (¼ tasse) de canneberges surgelées (facultatif)

Méthode

Combiner le miel avec 250 ml (1 tasse) d’eau bouillante dans un petit bol à l’épreuve de la chaleur jusqu’à ce que le mélange soit homogène. Laisser entièrement refroidir pendant 15 minutes environ. Incorporer la bière de gingembre, la limonade et le mélange de miel dans un bol à punch ou un pichet de 3 L (12 tasses). Réfrigérer jusqu’à ce que le mélange soit froid, environ 1 heure. Ajouter le vin désalcoolisé. Ajouter les glaçons, les tranches de citron et de lime et les canneberges (le cas échéant). Servir immédiatement.

Information nutritionnelle par portion : 120 calories, 0 g de lipides, 15 mg de sodium, 31 g de glucides, 1 g de fibres, 28 g de sucre et 0 g de protéines