Gaspacho vitaminé à boire

L’effervescence du temps des Fêtes vous épuise? Coloré, rafraîchissant et débordant de vitamines, ce potage froid — à savourer sans cuillère — est idéal pour faire le plein d’énergie!

Ingrédients

(Pour 8 petites portions)

Pour le gaspacho

• 1 tasse de cubes de mie de pain rassis

• 2 grosses tomates Roma mûres, coupées en cubes et épépinées

• 1 concombre, pelé et épépiné

• 1 poivron rouge, épépiné

• 1/2 oignon rouge, coupé en cubes

• 2 gousses d’ail, pelées et écrasées

• 2 tasses de jus de tomate

• 2 c. à soupe de vinaigre de xérès

• 2 c. à soupe d’huile d’olive

• 1/2 c. à thé de cumin moulu

• 1/2 c. à thé de poivre de Cayenne

• 1/2 c. à thé de sucre

• Sel et poivre

Pour la garniture

• 1 petite tomate, épépinée et coupée en petits cubes

• 1 concombre libanais, épépiné et coupé en petits cubes

• 1/2 poivron rouge, épépiné et coupé en petits cubes

• Fleur de sel

• 16 feuilles de basilic frais

Préparation

1. Dans un petit bol, déposer la mie de pain et y verser une demi-tasse d’eau à température pièce. Réserver.

2. Au mélangeur, réduire en purée les tomates, le concombre, le poivron, l’oignon et l’ail. Égoutter le pain, et l’ajouter avec le jus de tomate, le vinaigre, l’huile et les épices. Continuer à mélanger jusqu’à l’obtention d’un potage lisse et uniforme. Réfrigérer au moins une heure, ou toute la nuit.

3. Au moment de servir, verser le potage dans de petits verres de type verrine. Mélanger dans un petit bol les cubes de tomate, de concombre et de poivron. Verser environ 1 c. à soupe de garniture dans chaque verre. Saupoudrer d’une pincée de fleur de sel et décorer de 2 feuilles de basilic frais.