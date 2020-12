Un plat de pâtes italien classique pour les Fêtes

Savourez la combinaison classique des épinards et de la ricotta dans ce délicat ravioli, garni de trois types de fromage biologique et de vraie crème. Pour que vos pâtes se distinguent vraiment, il est préférable de les servir avec une sauce légère ou, dans ce cas, avec un simple sauté de tomates juteuses et de légumes verts à feuilles.

«Tenez votre bloc de parmesan par la couenne et utilisez un éplucheur de légumes pour raser le fromage en fines lamelles», suggère Martin Patenaude, Chef pour les Écoles culinaires PC.

Raviolis aux épinards et à la ricotta avec légumes verts sautés

Temps de préparation : 10 min

Temps de cuisson : 5 min

Portions : 2

Ingrédients

300 g (1 emb.) de Raviolis aux œufs farcis aux épinards et ricotta PC Biologiques surgelés

45 ml (3 c. à soupe) d’huile d’olive

2 gousses d’ail, émincées

142 g (1 emb.) de mélange à salade chou frisé, bette à cardes, épinards biologiques

1 tomate Roma, coupée en dés

1 ml (¼ c. à thé) de poivre noir

30 ml (2 c. à soupe) de persil italien frais, haché

60 ml (¼ tasse) de fromage parmesan, en copeaux

Méthode

Faire bouillir 2 L (8 tasses) d’eau légèrement salée dans une grande casserole. Ajouter délicatement les pâtes; cuire, en remuant de temps en temps et en réduisant le feu pour maintenir une légère ébullition, jusqu’à ce qu’elles soient tendres, mais fermes; 3 à 4 minutes. Égoutter.

Pendant ce temps, chauffer l’huile dans une grande poêle antiadhésive à feu moyen; cuire l’ail, en remuant, jusqu’à ce qu’il dégage son parfum, environ 30 secondes. Ajouter le mélange de salade; cuire, en remuant, jusqu’à ce qu’il soit ramolli, environ 1 minute. Ajouter les tomates et le poivron; cuire, en remuant, jusqu’à ce que le tout soit bien chaud, environ 1 minute.

Ajouter les pâtes et 15 ml (1 c. à soupe) de persil dans la poêle; remuer pour combiner. Répartir dans les plats de service. Garnir de fromage et de 15 ml (1 c. à soupe) de persil restant.

Information nutritionnelle par portion : 620 calories, 38 g de lipides (dont 10 g de gras saturés), 850 mg de sodium, 51 g de glucides, 5 g de fibres, 4 g de sucre et 21 g de protéines

www.leditionnouvelles.com