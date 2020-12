Plus de 7 150 $ amassés pour la collecte de Marto et ses Ti-Pauvres à Rivière-du-Loup

La générosité de la population et des commerçants de la région de Rivière-du-Loup a permis de récolter l’équivalent de 7 155 $ en bonbons, douceurs et jouets destinés au Carrefour d’initiatives populaires de Rivière-du-Loup et au Centre d’entraide maskoutain dans le cadre de la collecte Marto et ses Ti-Pauvres initiée par Marto Napoli.

La collecte avait lieu cette année dans une nouvelle formule spéciale de «service au volant» au Complexe GP de Rivière-du-Loup le 11 décembre. La version louperivoise de cette initiative a été organisée en collaboration avec le Groupe Grand Portage, les frères Steve et Martin Pomerleau, Sylvain Arbour ainsi que Stéphane Fournier de Construction Stéphane Fournier.

«La population et les commerçants ont embarqué à fond cette année. Grâce aux dons en argent, on est retourné à l’épicerie pour se procurer plus de denrées. La réponse a été extraordinaire, et c’est ce qu’il fallait en 2020», a commenté l’un des responsables de cette collecte à Rivière-du-Loup, Sylvain Arbour.

L’an dernier, le point de chute de Rivière-du-Loup avait permis d’amasser l’équivalent de 6 000 $ en dons. Cette année, cette somme a été surpassée avec des dons totalisant 7 155$ recueillis au Complexe GP par les bénévoles. Le but de cette guignolée particulière est de mettre des sourires sur le visage des enfants en cette période spéciale de l’année. L’objectif global de la collecte de Marto Napoli est fixé à 100 000$. En 17 ans, plus d’un million de dollars en biens et en argent ont été distribués à des milliers d’enfants. C’est en 2002 que Marto Napoli est venu complémenter les guignolées traditionnelles en organisant une collecte de bonbons et de jouets.