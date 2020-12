Geste de solidarité pour les équipes de soins de santé à Rivière-du-Loup

Dans le but de mettre de la lumière dans les yeux du personnel de la santé, des usagers et de la population, la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup a illuminé les sapins situés devant le Centre hospitalier régional du Grand-Portage, le 9 décembre à 18 h 30. Les pompiers, policiers et ambulanciers ont aussi activé leurs gyrophares dans le stationnement en soutien aux professionnels en soins de santé qui travaillent d’arrachepied depuis le début de la pandémie.

«Même neuf mois après, ce n’est toujours pas facile comme situation. On veut mettre de la lumière dans les yeux des employés qui travaillent dans nos installations et dans ceux de la population. C’est un message d’espoir et de lumière dans la noirceur de cette fin d’année», explique la directrice générale de la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup, Isabelle Dubé.

De La Pocatière à Matane, huit fondations de la santé ont participé simultanément à cette activité nommée la Grande illumination, le 9 décembre. Les services d’urgence se sont ensuite rendus au CHSLD de Chauffailles et au CHSLD de Rivière-du-Loup (Saint-Joseph), pour activer leurs gyrophares lors de l’illumination des sapins de Noël. Le CHSLD de Saint-Cyprien a aussi participé à ce mouvement de solidarité.

La Fondation de la santé de Rivière-du-Loup a mis en vente 3 000 lumières dans le cadre de la Grande illumination Les Électriciens Desjardins. Il est possible d’acheter des lumières au cout de 5 $ chacune jusqu’au 31 décembre au santerdl.ca ou auprès de Marie-Pier Côté au 418-868-1010 #2237. Chaque dollar sera versé à la Fondation pour développer des projets en santé destinés à la population de la région.