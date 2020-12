Brunch de Noël : une formule pratique à adopter

Les célébrations du temps des Fêtes impliquent généralement de veiller, notamment le soir de Noël. Or, cette façon de faire est plus ou moins adaptée à la réalité de plusieurs personnes et familles.

Heureusement, les traditions se réinventent pour permettre au plus grand nombre de fêter sans compromettre leur santé ou leur sécurité. Une nouvelle tendance? Les brunchs de Noël! Cette formule comporte plusieurs avantages, dont les suivants :



- Les gens dont le niveau d’énergie chute drastiquement en fin de journée peuvent discuter et jouer sans cogner des clous;

- Les personnes qui détestent conduire la nuit ou qui habitent loin rentrent plus ai­sément (s’il est impossible de dormir sur place par manque d’espace, il s’agit d’une solution gagnante);

- La routine des bébés et des jeunes enfants est préservée (ceux-ci sont par conséquent moins turbulents);

- Le choix d’activités est élargi (les enfants peuvent s’amuser de longues heures à l’extérieur, par exemple, si le temps le permet);

- Les aliments servis au brunch sont généralement aimés de tous, et il est facile de leur donner une petite touche festive!

Pour les Fêtes cette année, troquez le ragoût de boulettes contre des œufs bénédictine, et le vin rouge contre du café — ou des mimosas!