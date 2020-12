On poursuit les préparatifs!

Le temps file, et ça commence de plus en plus à « sentir Noël »! Avant de vous reposer tranquillement devant votre foyer ou votre télé, il vous reste des tâches importantes à régler, dont les suivantes :

• Sélectionner les ensembles pour toute la famille (robes chics, chaussures propres, chemises ha¬billées, etc.);

• Confirmer le nombre d’invités (les rassemblement sont limités à 10) et établir le plan de table en conséquence (assurez-vous d’avoir assez de places assises pour que chacun puisse manger son repas sans avoir un autre convive « dans sa bulle »);

• Acheter les aliments non périssables (ex. : croustilles, pâtes sèches, marinades, noix), sans oublier les boissons pour petits et grands (vin, bière, mousseux, café, jus, sodas, etc.);

• Dénicher les cadeaux restants, le cas échéant;

• Emballer vous-même les présents ou, pour gagner du temps et contribuer à une bonne cause, les faire emballer par un organisme de votre région qui amasse des fonds.