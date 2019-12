Fête des Lumières 2019: plus de 800 participants au rendez-vous

Le comité organisateur de la 5e édition de la Fête des Lumières de Trois-Pistoles dresse un bilan positif de l’événement tenu le 7 décembre dernier. Promu par la Ville de Trois-Pistoles, la SADC des Basques et Tourisme les Basques, l’événement a mobilisé plus de 800 participants en provenance de la MRC des Basques, mais également de Rimouski et Rivière-du-Loup et ce, malgré un temps froid et venteux.

Mis à part les attraits incontournables de l’événement, tels que les tours en carriole, le maquillage, l’illumination de l’église Notre-Dame-des-Neiges et la Zone Jeux Desjardins, la foule a pu se réchauffer auprès des foyers extérieurs bien appréciés. Cette année, le service de bar était opéré par l’Association du hockey mineur des Basques qui bénéficiera des profits engendrés.

Outre l’animation du site extérieur, le Marché des Lumières présente aussi un bilan positif, avec ses 24 kiosques qui proposaient des produits uniques et attrayants que l’on retrouvera assurément sous le sapin de plusieurs à Noël. La vente de pâtés et de tartes de la Cuisine collective Croc-Ensemble des Basques aura permis à plusieurs de faire une razzia de bons produits maison en vue des Fêtes, en plus de soutenir la cause de l’autonomie alimentaire défendue par l’organisme, entre autres avec son service de dépannage alimentaire.

Le Cercle de Fermières de Trois-Pistoles, qui proposait des portes ouvertes de leur local, une exposition de leurs créations ainsi qu’un atelier de bricolage, était bien heureux d’accueillir autant de gens et de faire découvrir leurs activités et tout le savoir-faire de ses membres. La Fabrique proposait également des tours guidés uniques pour en apprendre davantage sur l’utilisation de certains équipements, tel que le confessionnal ou l’encensoir. Ce sont près de 40 personnes qui ont profité de cette offre unique, animée par la présidente de la Fabrique, Christine Dubé.

Vers 16 h, Kalafuba la fanfare de percussions afro-brésilienne a pris les devants de la Parade lumineuse, suivie d’une cinquantaine de participants et d’une vingtaine de coureurs. Présentée en collaboration avec les participants du Grand Défi Pierre Lavoie de l’École secondaire de Trois-Pistoles, cette parade concluait la 5e édition de la Fête des Lumières avec le retour des marcheurs sur le parvis de l’église illuminée.

Toutes ces activités n’auraient pu être possibles sans les nombreux partenaires qui ont épaulé la Ville pour l’occasion. Un merci spécial aussi aux bénévoles qui ont contribué à la fête et aux participants.