Info Dimanche vous présente une recette de Gâteau au fromage New Yorkais à la québécoise Par par Zachari Chevrel Bleau, Philippe Lévesque et Sylvie Michaud, étudiants de deuxième année en Cuisine au Pavillon de l'Avenir de Rivière-du-Loup.

Pour 4 personnes Temps de préparation et cuisson: 45 minutes

Ingrédients :

Croûte

- 250 ml (1 tasse) de chapelure de biscuits Graham

- 30 ml (2 c. à soupe) de sucre fin d’érable

- 65 ml (1/4 tasse) de beurre non salé, fondu

Gâteau au fromage

4 paquets de 250 gr. de fromage à la crème, température ambiante

315 ml (1 ¼ tasses) de sucre

30 ml (2 c. à soupe) de sucre (pour le glaçage)

45 ml (3 c. à soupe) fécule de maïs

10 ml (2 c. à thé) d’extrait de vanille

10 ml (2 c. à thé) de zeste de citron, râpé finement

3 œufs entiers

1 jaune d’œuf

375 ml (1 ½ tasses) de crème sûre, divisée en 2 portions

10 ml (2 c. à thé) de jus de citron

Coulis

300 gr. de fruits frais (fraises, framboises, fruits mélangés) décongeler si congelés

150 gr. de sucre d’érable fin

300 gr. de fruits frais, coupés en morceaux (fraises, framboises…) pour la présentation

Sucre filé (décors)

150 ml d’eau

350 gr. sucre granulé

Fait à noter. CE GÂTEAU AU FROMAGE SE CONSERVE AU RÉFRIGÉRATEUR PENDANT QUATRE JOURS ET AU CONGÉLATEUR QUELQUES MOIS.

Préparations : Préchauffer le four à 350° F.

CROÛTE

Mélanger la chapelure de biscuits Graham, le sucre et le beurre fondu dans un bol. Répartir ce mélange dans des moules à muffin et bien tassé dans les papiers à muffin. Cuire au centre du four 10 minutes et laisser refroidir. Réserver.

GÂTEAU AU FROMAGE

Dans le bol du malaxeur, à vitesse moyenne, battre le fromage à la crème en y ajoutant 1 ¼ tasses de sucre graduellement. Poursuivre en y incorporant la fécule de maïs, la vanille et le zeste de citron.

Diminuer la vitesse et ajouter les œufs un à la fois. Vérifier régulièrement la paroi du bol et nettoyer avec une spatule au besoin. Incorporer ensuite le jaune d’œuf et ¾ de tasse de la crème sûre.

Verser ce mélange dans les croûtes refroidies des moules à muffin.

Mettre au four de 35 à 45 minutes. Vérifier la dureté du mélange au fromage après 35 minutes. La durée varie selon votre four.

Entre temps, mélanger le reste de la crème sûre, soit ¾ tasse avec les 2 cuillères à soupe de sucre et le jus de citron. Réserver.

Dès que les gâteaux au fromage sortiront du four, étendre cette crème sur ces derniers.

COULIS À FROID

Réduire les fruits décongelés en purée lisse au robot culinaire ou à la mixette. Sucrer au goût et passer dans un tamis au besoin pour enlever les grains.

Mélanger 30 % de sucre pour la confiture, soit 100gr de sucre fin d’érable pour 300gr de fruits et mixez.

SUCRE FILÉ (pour décoration)

Dans une casserole, mélanger l’eau et le sucre. Faire cuire sur un feu moyen sans brasser. Nettoyer les parois de la casserole avec un pinceau à l’eau froide. Cuire jusqu’à l’obtention d’une couleur dorée, température entre 145°C à 150°C.

Arrêter la cuisson du sucre en mettant le fond de la casserole quelques secondes dans l’eau froide.

Faire les décors de sucre filé en versant lentement ce sirop en filaments, sur le dos d’une louche (à l’aide d’une cuillère à soupe) afin de créer un dôme que vous pourrez, une fois refroidi, déposer sur le dessus de vos petits gâteaux au fromage.

DRESSAGE

Retirer des moules vos gâteaux à fromage, enlever le papier de cuisson et mettre à l’envers dans l'assiette, soit la croûte graham vers le haut. Y déposer une petite quantité de coulis. Utiliser une demi- sphère que vous placerez sur le dessus de chaque gâteau et de fruits frais en morceaux sur le dessus saupoudrez de sucre d’érable. Servir.

Si vous le souhaitez, assembler deux demi-sphères pour former un dôme que vous déposerez sur chacun de vos gâteaux comme sur la photo.

Présentation spéciale et très remarquée par vos convives!

Saviez-vous que ?

Il est à croire que des gâteaux au fromage ont été servis aux athlètes participant aux premiers Jeux olympiques de l’histoire afin de leur donner de l'énergie.