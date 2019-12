La détente : le plus beau cadeau

La venue des Fêtes génère une course folle comportant son lot d’activités de toutes sortes. L’achat de cadeaux, les invitations à envoyer, la boustifaille, le travail, les fêtes de bureau, on dirait que tout se bouscule. Pour arriver à réaliser tout ce que l’on a à faire dans ce court laps de temps, on finit trop souvent par s’épuiser.



Alors, pourquoi ne pas joindre l’utile à l’agréable? Une invitation à la détente, voilà une idée-cadeau géniale pour ceux que vous aimez. Les massages sont proposés en plusieurs déclinaisons : suédois, thérapeutique, drainage lymphatique, californien, reiki, shiatsu, massage aux pierres chaudes, réflexologie, etc.



Vous pouvez aussi combiner des conseils en stylisme, de la pressothérapie, des enveloppements qui favorisent l’élimination naturelle des toxines, une séance de yoga, un traitement de chocothérapie ou même un changement de tête radical. Quels que soient les goûts du destinataire, ses désirs seront comblés.



Plusieurs autres forfaits détente sont offerts en chèques-cadeaux dans différents centres disséminés un peu partout. Combinez manucure, pédicure, exfoliation, soins du corps et du visage à des massages, et voilà un cadeau vite fait qui saura charmer à coup sûr la personne à qui vous le destinez.



Les bains nordiques sont aussi une bonne façon de relaxer. Ici, le principe de base est de travailler sur les écarts de températures corporelles qui permettront de stimuler le système immunitaire et d’activer la formation d’anticorps. Afin d’en tirer le maximum de bienfaits, il est recommandé de suivre une séquence précise.