C'est le temps des Fêtes sur infodimanche.com

Cette année encore, Info Dimanche vous propose depuis ce 1er décembre, et ce jusqu’au mois de janvier, une section spéciale pour les Fêtes, intitulée : Noël. Encore une fois, la salle de rédaction a reçu l’aide de nombreux lutins pour vous offrir un contenu diversifié et amusant.

Au menu, vous trouverez une vingtaine de contes «Le merveilleux monde de Rudolpha» de Johanie Dufour et Sarah Beauregard, vous pourrez remonter dans le temps avec les chroniques du temps des Fêtes de Gilles Dubé de la Société d’histoire et de généalogie de Rivière-du-Loup, sans oublier nos suggestions d'idées cadeaux, de livres et même de bandes dessinées.

Accessible via le menu principal de la page d’accueil du site infodimanche.com, la nouvelle section peut être consultée sous l’onglet NOËL. Celui-ci vous offre deux options: consulter notre Mosaïque de Noël ou notre contenu rédactionnel en lien avec la période des Fêtes.

Plusieurs recettes du temps des Fêtes seront aussi publiées dont plusieurs seront préparées par les étudiants du Pavillon-de-l'Avenir. Toujours sous le thème de Noël, vous retrouverez des nouvelles d’actualité locale.

De plus, comme lors des années précédentes, Info Dimanche vous propose une mosaïque à l’intérieur de laquelle les gens d’affaires et organismes de la région vous transmettent leurs vœux de Noël. Vous n’avez qu’à cliquer sur le logo de l’entreprise dans la mosaïque afin de lire les vœux.

CONCOURS : 500 $ EN PRIX

Encore une fois cette année, un concours Vœux des Fêtes est en ligne et vous offre la chance de remporter l’un des 5 chèques cadeaux d’une valeur de 100 $ chacun chez les marchands participants.

Joyeuses Fêtes!