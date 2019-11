Cinq artistes réunis pour un concert de Noël à l’église de Notre-Dame-du-Portage

Les voix et les musiques de Geneviève Roussel, Stéphanie Duchesne, Bernard April, Jean Beaulieu et Michel Roy feront chœur pour interpréter les plus belles chansons de Noël, dans l’église de Notre-Dame-du-Portage le samedi 30 novembre à 19h30.

Du Minuit Chrétien et de l’Ave Maria en passant par Petit papa Noël, C’est l’hiver et Vingt-trois décembre, une belle variété sera proposée. Michel Roy en a fait minutieusement les arrangements. La sonorisation sera régie par Guillaume Malenfant.

Ce spectacle est organisé, pour la première fois, par Patrimoine et Culture du Portage, en collaboration avec la Fabrique de Notre-Dame-du-Portage.

Pour se procurer des billets, le numéro de téléphone est le 418-862-3995. Ils sont également disponibles à la municipalité de Notre-Dame-du-Portage ainsi qu’à la bibliothèque de Notre-Dame-du-Portage ou à l’église le soir du spectacle.