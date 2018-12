Le moment idéal pour faire la popote!

Vous êtes à deux doigts de vous tourner les pouces en ce temps des Fêtes? Mettez-les plutôt à profit (de même que vos huit autres doigts!) et faites de cette journée celle de la grande popote.



D’abord, ne faites ni une ni deux et conviez vos proches (amis, parents, frères ou sœurs) à cette fiesta culinaire. Demandez-leur d’apporter une recette de leur choix de même que les ingrédients nécessaires à sa réalisation. D’ailleurs, qu’ils amènent aussi leurs enfants! Puis, installez confortablement toute la marmaille devant un bon film en leur promettant qu’ils seront les premiers à déguster vos petits plats.



Objectif #1 de la journée : faire le plein de repas, sauces et desserts de toutes sortes pour les mois à venir. À l’instar de la fourmi, faites des provisions pour ne pas être dépourvu lorsque l’hiver — disons plutôt le retour en classe et les centaines de lunchs! — sera venu. D’autant plus qu’il s’agit de l’occasion idéale de diversifier votre menu. Surprenez la maisonnée en proposant la sauce à spaghetti de tante Marie, le ketchup aux fruits de Julie et le ragoût de Loulou. N’hésitez pas à remplir chaque centimètre carré de votre congélateur; ils en redemanderont!



Objectif #2 : passer une superbe journée avec les copines en sirotant un verre de rosé entre deux fournées, le tout rehaussé par la voix suave de votre crooner préféré! C’est ce qu’on appelle joindre l’utile à l’agréable, non! Monsieur, c’est vous le cordon-bleu de la maison? Alors sachez que cette activité est loin d’être uniquement réservée à madame. Allez, à vos tabliers!