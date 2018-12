Certaines d’entre nous attendent cette période de l’année avec impatience. Enfin, voilà l’occasion de se faire belle et d’en mettre plein la vue à ses amis, sa famille et ses collègues. Toutefois, il peut être facile de manquer sa cible. Pour éblouir — dans le bon sens du terme — vos proches durant le temps au jour de l'An, voici quelques faux pas à éviter.



- Expérimenter le jour même : peu importe l’occasion, faire des essais à quelques heures de l’évènement n’est jamais une bonne idée. Cela vaut pour les expérimentations capillaires, mais aussi pour les traitements comme l’épilation, la microdermabrasion, le blanchiment des dents, le maquillage permanent, etc. En ce sens, mieux vaut faire des tests au préalable et s’assurer de fixer ses rendez-vous dans un délai raisonnable.



- Improviser : si vous hésitez entre cette robe bustier vert émeraude, ce haut licou doré et ce tailleur noir lustré, prenez le temps de faire votre choix avant de vous maquiller et de vous coiffer, question d’assortir votre mise en plis et votre maquillage à votre tenue. L’objectif : avoir un look 100 % étudié… et réussi.



- En faire trop : au jour de l'An, il n’y a pas que l’alcool et les petits fours qui peuvent être une source d’abus… il en va de même pour le mascara, le fond de teint, le fixatif à cheveux, le parfum, l’autobronzant, etc. Dans un même ordre d’idées, inutile de se jeter la tête la première dans les paillettes! Des paupières, des lèvres, des pommettes ou des clavicules qui scintillent, c’est joli, mais pas toutes à la fois!