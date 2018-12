Le temps des Fêtes est l’occasion de se faire des souvenirs en famille et entre amis. Alors, ne laissez pas vos Fêtes s’enflammer!



Apprenez comment installer les lumières de Noël et les décorations pour éviter qu’elles ne provoquent un incendie :



· Utilisez des lumières portant la marque d'un organisme de certification reconnu, par exemple CSA, cUL ou cETL. Avant d'acheter ou d'utiliser des lumières de Noël ou des décorations, consultez les rappels et avis de sécurité pour vous informer des derniers rappels.

· Choisissez les bonnes lumières pour faire le travail : les jeux de lumières et d'autres décorations sont conçus pour être utilisés à l'intérieur ou à l'extérieur. Utilisez les lumières et les décorations d'intérieur uniquement à l'intérieur.

· Vérifiez les jeux de lumières et les rallonges. Jetez les fils qui sont endommagés, dont le câblage est à découvert ou dont les raccords sont trop lâches, ainsi que les douilles qui sont endommagées.

· Ne branchez pas trop de jeux de lumières ou de décorations dans une même prise de courant. Les circuits surchargés peuvent surchauffer et provoquer un incendie.



Des jouets peuvent aussi être rappelés par le fabricant pour des raisons de santé ou de sécurité. Consultez la base de données Rappels et avis de sécurité du site Canadiens en santé pour en savoir plus sur les derniers rappels.



Voici d’autres conseils pour passer des joyeuses Fêtes en toute sécurité. -> https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securite-domicile/conseils-securite-pendant-temps-fetes.html