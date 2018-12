Noël par Xavier Baillargeon et Marilou Beaulieu

Chaque jour, dans la section NOËL, vous avez la chance de lire de courts textes des élèves de sixième année des classes de Katya Ouellet et Diane Tardif de l’école Joly. À l’invitation d’Info Dimanche, les élèves se remémorent et vous racontent dans leurs mots, leurs plus beaux souvenirs de Noël.

Mon plus beau Noël

Xavier Baillargeon

Mon plus beau Noël s’est passé il y a quelques années. À ce moment, j’habitais dans un autre pays depuis environ un an. Je n’avais pas vu ma famille éloignée depuis ce temps. Mes parents, mes frères, ma sœur et moi avons passé presque deux journées dans deux avions pour nous rendre à Montréal. Ensuite, nous avons fait trois heures et demie d’auto pour nous rendre à Saint-Georges où nous avons séjourné pour les vacances de Noël. Nous avons fêté avec nos grands-parents, tard, la veille de Noël et avec les autres grands-parents, le 26 décembre. J’ai reçu plusieurs cadeaux, mais le plus beau était de revoir le reste de ma famille. Ensuite, nous avons eu à refaire le long trajet, mais ça ne me dérangeait pas, j’étais tellement heureux d’avoir revu tout le monde. Vive Noël pour rassembler!



Mon plus beau Noël!

Marilou Beaulieu

J’aimerais vous parler du Noël de mes rêves. Ce serait le jour de Noël, le 25 décembre, chez ma grand-mère, avec toute ma famille. Dehors, il neigerait et cette neige recouvrirait le sol d’un grand tapis blanc. Dans le salon, il y aurait une montagne de cadeaux que tout le monde aurait apportés. Comme repas, ma grand-mère aurait fait cuire une bonne dinde et comme dessert, il y aurait la traditionnelle bûche de Noël qu’elle aurait cuisinée elle-même. Après le souper, on irait tous patiner sur un lac gelé. J’aimerais vraiment que ce Noël se réalise et la raison, c’est que j’aimerais voir toute ma famille en même temps. Vu que dans ma famille, il y a deux personnes qui habitent à Montréal, c’est parfois plus difficile de faire des longues heures de voiture quand les routes sont glacées. Alors, on ne réussit pas toujours à se rassembler. En résumé, j’aimerais passer un Noël avec toute ma famille, chez ma grand-mère adorée. Ce serait vraiment génial.