Noël par Frédérique Bérubé et Maxime Boucher

Chaque jour, dans la section NOËL, vous avez la chance de lire de courts textes des élèves de sixième année des classes de Katya Ouellet et Diane Tardif de l’école Joly. À l’invitation d’Info Dimanche, les élèves se remémorent et vous racontent dans leurs mots, leurs plus beaux souvenirs de Noël.

Mon plus beau Noël…

Par

Frédérique Bérubé



Allo! Je me nomme Frédérique Bérubé et j’ai 11 ans! Je vais vous parler de mon plus beau Noël!

Premièrement, mon plus Noël se réalise chaque année! La fête de Noël, pour moi, c’est une opportunité de voir ma famille! À Noel, du côté de mon père, on se rejoint tous chez ma grand-mère ou l’on fête Noël! En attendant que tout le monde arrive, les enfants jouent ensemble à des jeux de société! Vers 18 heures, on déballe les cadeaux et après, on mange le souper et le dessert! Ensuite, c’est relaxant… On peut dire que le Noël, chez ma mère, est plus reposant! Chez elle, les enfants jouent dehors ou en bas dans le sous-sol à cache-cache! Après avoir mangé une fondue ou du cipaille, on déballe les cadeaux! Vers 21 h 45, tout le monde est parti!

Cela dit, Noël c’est pour voir notre famille et s’amuser!

Bref, Joyeux Noël!

Mon plus beau Noël

Par

Maxime Boucher

Bonjour, je m’appelle Maxime Boucher. Je suis un élève de sixième année et j’ai 11 ans.

Pour commencer, mon plus beau Noël serait d’avoir une PS4 avec le jeu LNH 2019. J’aimerais aussi avoir un casque d’écoute pour la PS4 et une carte PNS pour m’acheter le jeu FIFA 2019. Ensuite, ce que je voudrais le plus pour Noël, ça serait que toute ma famille soit présente. Au réveillon, j’aimerais que mon oncle branche ma PS4 si ça lui tente. Après le diner, je vais jouer sur ma console avec mes amis au jeu LNH 2019. Après, je vais jouer à Fortnite.

Finalement, je vais avoir vécu le plus beau Noël de ma vie.