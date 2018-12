Le Marché de Noël de L’Isle-Verte : une année record

C’est à l’école Moisson-d’Arts, qu’a eu lieu la 17e édition du Marché de Noël de L’Isle-Verte les 24 et 25 novembre. L’évènement, qui a pris naissance dans la Cour de circuit de L’Isle-Verte, avec à peine une quinzaine d’exposants en 2002, a battu des records d’achalandage cette année. Près de 1 000 personnes ont profité de l’occasion pour découvrir les exposants locaux et faire les emplettes des fêtes.

Quelque 40 exposants de la région se sont réunis au Marché de Noël de L’Isle-Verte dans une ambiance chaleureuse. Les visiteurs ont été séduits par la variété et le talent des artisans, l’atmosphère sympathique et conviviale, mais également par les animations prévues tout au long de la fin de semaine. La visite du Père Noël et d’une mascotte, le maquillage pour enfants, les tours de chevaux miniatures et la prestation d’une chorale ont agrémenté l’évènement. La toute première édition du mini-marché XMetal, regroupant des jeunes artistes à découvrir, a aussi fait fureur. Finalement, il est important de mentionner que le succès de l’évènement est en grande partie dû au travail des bénévoles dévoués qui ont consacré de nombreuses heures au projet.

Le comité organisateur souhaite remercier les exposants et les visiteurs de leur participation. C’est déjà avec beaucoup d’enthousiasme qu’il vous dit à l’année prochaine et vous souhaite un joyeux temps des fêtes!