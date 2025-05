Poursuite, alcool et haute vitesse sur l’autoroute 85

Le 10 mai dernier, vers 01 h 45, les patrouilleurs de la MRC Témiscouata ont capté un véhicule circulant à 164 km/h sur l’autoroute 85, soit au kilomètre 25, en direction nord, où la limite de vitesse se situe à 100km/h. Après avoir effectué un demi-tour afin de rejoindre le véhicule, celui-ci a continué son chemin à une vitesse de 180 km/h, et ce, malgré les gyrophares et la sirène en action du véhicule de patrouille. Le véhicule ciblé s'est finalement immobilisé au kilomètre 37.

La conductrice, une femme de 22 ans de Saint-Joseph au Nouveau-Brunswick, a été arrêtée pour fuite et conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool. Elle a été conduite au poste où elle a échoué les tests liés à l’éthylomètre. Cette dernière pourrait faire face à des accusations criminelles en lien avec cet évènement en plus d’un constat d’infraction de 1 611 $ concernant la vitesse.

La Sûreté du Québec rappelle que dans la majorité des collisions, un comportement humain est en cause. La vitesse ou la conduite imprudente demeure la principale cause de décès sur nos routes. Les conducteurs peuvent faire une différence et contribuer à l’amélioration du bilan routier en ralentissant.