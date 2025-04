Un petit acte de piraterie à la Pointe de Rivière-du-Loup

Un radeau sur lequel un drapeau de pirate a été hissé a fait son apparition au cours de la fin de semaine à la marina de Rivière-du-Loup, soulevant la curiosité de nombreux passants et des internautes. Un petit acte de piratage, dont les intentions, elles, sont beaucoup plus nobles que celles de Barbe Noire.

Le ponton de bois muni d’un palan a servi à faire l’entretien de la marina et à en retirer les roches qui ont été amenées par les marées et les glaces au cours de la saison hivernale. «Le drapeau de pirate, c’est une petite folie avec mes enfants», explique Marc-Philippe Christophe, bénévole et membre du conseil d’administration du Club nautique de Rivière-du-Loup.

Cette année, plusieurs cailloux de bonne taille se sont échoués dans la marina de Rivière-du-Loup. Ils étaient d’ailleurs visibles à marée basse. Marc-Philippe Christophe a installé des perches dans la boue afin de localiser les roches pour ensuite aller les retirer à l’aide de son radeau, sous le regard amusé de ses enfants.

«Je me demande ce qui va arriver quand la traverse va s’en aller de Rivière-du-Loup. Il y a définitivement un dépôt saisonnier avec les forts limons qui se déplacent. On est toujours aux prises avec la problématique de dragage», ajoute-t-il. Cet outil est aussi utilisé pour soulever et déplacer les bras de poussée des quais à l’ouest de la marina.

La pente du côté de la marina s’effrite et des cailloux qui arrivent du secteur ouest du quai sont transportés vers les quais par les marées et la glace. Cette corvée d’entretien permet de sécuriser la marina tant pour les bateaux à moteur que pour les voiliers. «Le secteur de la Pointe commence à vivre plus. Les marins commencent à bouger», constate Marc-Philippe Christophe.

La mise à l’eau des quais à la marina de Rivière-du-Loup est prévue les 10 et 11 mai, tandis que les bateaux pourront y mouiller vers la mi-mai.