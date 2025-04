Plus de 8000 foyers privés d’électricité au Témiscouata 

Le dimanche de Pâques sera plus compliqué dans certains secteurs du Témiscouata. Plus de 8000 foyers étaient privés d’électricité, vers 11 h 30, le 20 avril. Une quinzaine d’interruptions de service étaient répertoriées sur l’ensemble du territoire.

Selon le site Info Pannes d’Hydro-Québec, les pannes les plus importantes étaient observées à Pohénégamook, Témiscouata-sur-le-Lac et Saint-Michel-de-Squatec où plusieurs milliers d’adresses étaient touchées.

Selon les informations préliminaires, des citoyens étaient aussi dans le noir à Saint-Athanase, Saint-Marc-du-Lac-Long, Saint-Elzéar-de-Témiscouata, Saint-Eusèbe, Lejeune, Saint-Juste-du-Lac, Auclair, Packington, Lac-des-Aigles, et Saint-Louis-du-Ha! Ha!. Même les municipalités d’Esprit-Saint et La Trinité-des-Monts, plus à l’est, ont été atteintes.

Au moment d’écrire ces lignes, en fin d’avant-midi, la société d’État n’avait pas précisé la cause des pannes. La situation continuait aussi de s’aggraver.

Selon Hydro-Québec, la MRC de Témiscouata compte 13 688 adresses. C’est donc dire que plus de la moitié des citoyens de la région ont subi l’une des pannes électriques.