Violente collision frontale à L’Isle-Verte

Un grave accident est survenu entre une camionnette et un véhicule ce 31 janvier vers 16 h 15 sur la route 132 à L’Isle-Verte, près de la route de la Station. Une personne lutte présentement pour sa vie.

Pour des raisons encore inconnues, le conducteur du camion a dévié de sa voie, avant de frapper un véhicule qui arrivait en sens inverse, raconte le relationniste à la Sûreté du Québec, Marc Tessier.

«Le conducteur a subi des blessures importantes qui ne mettent pas sa vie en danger. La passagère a subi des blessures mineures», indique-t-il.

Au moins une personne prenait place dans le second véhicule, selon la SQ. Les autorités craignent actuellement pour sa vie. La présence d’autres occupants à bord n’a pas encore été précisée.

Selon nos informations, une auto-patrouille a escorté l'une des ambulances jusqu'à l'hôpital. L’agent Tessier a confirmé que le conducteur du camion a été arrêté pour conduite avec les facultés affaiblies. «Un échantillon sanguin sera prélevé», a-t-il ajouté.

Un reconstitutionniste en enquête collision a été dépêché sur place afin d’analyser la scène et de déterminer les causes et circonstances de la collision frontale.

Plusieurs pompiers, policiers et ambulanciers se sont déplacés sur les lieux.

La route 132 a été fermée à la circulation entre les routes de la Station et Drapeau. Un détour est prévu par ces deux voies de circulation.