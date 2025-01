Absolution conditionnelle pour Yvan L’Heureux

Coupable de voie de fait à l’endroit d’une personne mineure, le Louperivois Yvan L’Heureux a été absous conditionnellement, le 31 janvier et il devra se soumettre à une période probatoire d’une durée de 9 mois.

Ce dernier est connu du public puisqu’il a fondé et organisé l’événement caritatif Défi Everest, qui a été actif pendant 11 ans. L’avocat de la défense Me Francis Paradis et la procureure de la Couronne, Me Manon Gaudreault, ont soumis une suggestion commune d’absolution conditionnelle au juge Martin Gagnon, qui l’a entérinée. Ce dernier a souligné que l’accusé a commis ces gestes isolés dans un contexte particulier. Cette peine lui permet d'éviter un casier judiciaire.

Yvan L’Heureux avait posé des gestes de contention envers la personne mineure, le 7 juin 2023. Après avoir été physiquement poussé par la victime, l’accusé l’a empoignée par le chandail et l’a projetée au sol, avant de la trainer par terre. Lors du verdict de culpabilité, le tribunal a conclu qu’il s’agit d’une conduite dégradante ou préjudiciable envers une personne mineure. «Cette conduite est le résultat de la frustration, de l’emportement ou du tempérament violent du défendeur», peut-on lire dans cette décision.

Une déclaration de la victime sur les conséquences du crime a été déposée au dossier et lue par le juge. «Les conséquences sont importantes et troublantes», rapporte-t-il.

Yvan L’Heureux n’a pas d’antécédent judiciaire, il est un actif pour la société et il s’implique dans sa communauté de différentes façons, a souligné la Couronne. En ce sens, il était un candidat à l’absolution conditionnelle, qui est dans son intérêt véritable, et ce, sans nuire à l’intérêt public.

Depuis le verdict de culpabilité, l’accusé s’est investi dans des démarches auprès de Trajectoires Hommes du KRTB et il bénéficie d’un suivi psychologique. Parmi les conditions de son absolution conditionnelle, il est interdit à l’accusé de communiquer avec la victime. Il devra faire un don de 1 500 $ à la Fondation jeunesse du Bas-Saint-Laurent dans un délai de 9 mois.

Me Francis Paradis a rappelé que l’accusé s’implique auprès d’organismes sans but lucratif hors du pays et il est persuadé que son client ne reviendra pas devant les tribunaux. Yvan L’Heureux, âgé de 50 ans, a été déclaré coupable de voie de fait en novembre 2024, au terme d’un procès.

Selon le juge Martin Gagnon, le risque de récidive de l’accusé lui apparaît faible. Il est d’avis que le processus judiciaire a aussi eu des répercussions dissuasives auprès de Yvan L’Heureux.

Une ordonnance de non-publication concernant toute information qui permettrait d’identifier la victime a été prononcée dans ce dossier.

Le 23 aout 2023, Yvan L’Heureux a annoncé que le Défi Everest de Rivière-du-Loup prenait une pause. Notons que l’accusation de voie de fait le concernant a été déposée au début du mois de juillet 2023, un mois avant cette annonce.

