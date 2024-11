Yvan L’Heureux déclaré coupable de voie de fait envers une personne mineure

L’organisateur du Défi Everest, le Louperivois Yvan L’Heureux, a été déclaré coupable de voie de fait envers une personne âgée de moins de 18 ans le 26 novembre, au palais de justice de Rivière-du-Loup.

Les évènements retenus par le tribunal sont survenus le 7 juin 2023. Yvan L’Heureux s’est défendu d’avoir commis des voies de fait en expliquant que les gestes de contention qu’il a commis à l’endroit de la victime étaient «un jeu» et en affirmant avoir fait des prises de lutte pour la maintenir au sol.

Dans son exposé des faits lors du procès, la procureure de la Couronne, Me Manon Gaudreault, a présenté l’accusé comme un homme discipliné et autoritaire. Il est un athlète de haut niveau qui participe à des courses d’ultra endurance. Yvan L’Heureux, adepte des arts martiaux âgé de la quarantaine, s’en est pris physiquement à une personne mineure. Le rapport de force était inégal, a-t-elle souligné.

L’avocat de la défense, Me Francis Paradis, a quant à lui fait valoir que ces gestes n’étaient pas excessifs et qu’ils ne constituaient pas des voies de fait. Cette version n’a pas été retenue par le juge Martin Gagnon.

«La réaction [de la personne mineure] est sans équivoque. [Elle] crie, frappe, et demande de [la] libérer. Au lieu d’obtempérer, le défendeur maintient fermement son emprise. À l’évidence [la victime] ne consent plus à poursuivre ce jeu qui ne l’amuse pas», peut-on lire dans la décision rendue le 26 novembre. Après avoir été physiquement poussé par la victime, l’accusé l’a empoignée par le chandail et l’a projetée au sol, avant de la trainer par terre.

Le tribunal conclut qu’il s’agit d’une conduite dégradante ou préjudiciable envers une personne mineure. «Cette conduite est le résultat de la frustration, de l’emportement ou du tempérament violent du défendeur», conclut le juge Gagnon.

L’accusé reviendra au palais de justice de Rivière-du-Loup le 31 janvier 2025 afin de connaître sa sentence. Une ordonnance de non-publication protège l’identité de la victime. Le procès s’est déroulé pendant deux jours, les 1er et 2 octobre.

Rappelons que le 23 aout 2023, Yvan L’Heureux a annoncé que le Défi Everest de Rivière-du-Loup, un événement qu’il organisait depuis 11 ans, prenait une pause. Notons que l’accusation de voies de fait le concernant a été déposée au début du mois de juillet 2023, un mois avant cette annonce.